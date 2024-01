Diniz alerta que Manchester City 'é um dos melhores times da história'

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, fez elogios ao Manchester City nesta quinta-feira (21), véspera da grande final do Mundial de Clubes no estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.

"Desde que eu cheguei ao Fluminense, sonhamos com isso. Desde que me conheço, sonho com isso", acrescentou o técnico de 49 anos, que se sagrou campeão da Copa Libertadores com o Fluminense no início de novembro.

Apesar do nível do adversário de sexta-feira, o técnico apontou os caminhos para ter chances na partida contra os 'Citizens': "Temos que ter confiança de que podemos vencer a partida. Isso sempre foi assim durante toda a minha vida. O Fluminense vai fazer o máximo para vencer, sabemos que vamos enfrentar o melhor time do mundo, mas isso não nos impede de sonhar".

Questionado sobre o sistema de jogo, com alta pressão e liberdade de movimentos dos seus jogadores em todas as zonas do campo, o que também fez com que o campeão egípcio criasse inúmeras oportunidades de gol nas semifinais (2-0), Diniz reafirmou que "o estilo será mantido", embora tenha esclarecido que tentarão "não cometer tantos erros como contra o Al-Ahly".

