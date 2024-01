Conflito no Sudão deixa mais de 7 milhões de deslocados (ONU)

Mais de sete milhões de pessoas foram deslocadas pelos combates entre o exército e os paramilitares no Sudão, informou a ONU nesta quinta-feira (21).

"Segundo a Organização Internacional para as Migrações, até 300.000 pessoas fugiram de Wad Madani, no estado de Al-Jazira, em uma nova onda de deslocamentos em larga escala... Estes últimos movimentos vão elevar a população deslocada do Sudão a 7,1 milhões de pessoas, a maior crise de deslocados do mundo", disse o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric.