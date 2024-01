Comunicado do Business Wire :Torc

A Torc, a rede de talentos nearshore que conecta desenvolvedores remotos de qualidade com empregos, anunciou hoje um crescimento de 330% em relação ao ano anterior. Além disso, a comunidade Torc ultrapassou 20.000 membros, com um aumento de 800% de talentos da América Latina. Administrada por uma equipe de liderança obcecada por produtividade e inovação, a Torc continua oferecendo opções comprovadas de recrutamento de talentos para desenvolvedores de software e empresas que precisam contratá-los. Depois que um desenvolvedor nativo da nuvem conclui o registro na plataforma Torc, as correspondências de trabalho viáveis podem estar disponíveis em apenas duas horas. As colocações de talentos são predominantemente centradas nas plataformas de nuvem AWS, Azure, GCP e Salesforce, em engenharia de software, qualidade, dados e IA. Para as empresas, o tempo médio entre a publicação de uma vaga na plataforma Torc e a contratação de um candidato qualificado é de menos de 7 dias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A Torc fornece acesso a desenvolvedores nearshore verificados para complementar equipes internas de tecnologia e parceiros de terceirização, e impulsiona o mercado a adotar ainda mais soluções de talento sob demanda", disse Michael Morris, CEO e cofundador da Torc. "A abordagem moderna da Torc para estratégias de tecnologia e recursos humanos 'temporários até permanentes' revolucionou como o diretor de recursos humanos (CHRO) e o diretor de tecnologia (CTO) lidam com o recrutamento empresarial, resultando em aumento de produtividade, colaboração, crescimento profissional e moral."

LATAM e IA emergem como principais áreas de foco Em 2023, a Torc registrou um aumento significativo na participação da força de trabalho remota da América Latina em busca de emprego, como também de empresas sediadas nos EUA que precisam de um ponto de entrada para aquisições de talentos nearshore. O crescimento da comunidade LATAM da Torc aumentou 46% em relação ao terceiro trimestre. Sua taxa média anual de adesão de membros globais foi de 2 desenvolvedores por hora. Do ponto de vista tecnológico, a Torc manteve seu compromisso de incorporar a IA em toda a sua cultura e plataforma. A Torc usa processos inteligentes para identificar, combinar e gerenciar talentos, além de capacitar os clientes a medir o sucesso com base em métricas de produtividade. "Esses dois objetivos - expansão na LATAM e avanço em IA - coexistem e impulsionam o roteiro de crescimento da Torc como uma rede global de talentos", disse Dave Messinger, CTO e cofundador da Torc. "A capacidade de encontrar rapidamente bolsões cobiçados de talento remoto superior, além de oferecer empregos de alta demanda para eles, melhora o desenvolvimento de software empresarial otimizando tempo e desempenho. Toda organização está buscando esse tipo de retorno nesta era comercial sem precedentes." A formalização de seu programa de parceiros de canal, o sucesso contínuo na colocação de talentos em funções tecnológicas atraentes e a ênfase contínua na produtividade são prioridades da Torc para 2024. Saiba mais em https://www.torc.dev/. Sobre a Torc

Play

A Torc, a rede de talentos nearshore inteligente que conecta desenvolvedores remotos de qualidade a empregos, oferece oportunidades de crescimento profissional para sua comunidade e uma experiência segura de recrutamento de talentos impulsionada por IA para empresas. Apoiada por um conselho de veteranos em tecnologia e negócios (Cognizant, Catalant, Atomic, Mozilla, Harvard) e dos investidores de risco (VCs) Recognize e Asymmetric Partners, a ênfase da Torc em desempenho, produtividade e atualização de habilidades a torna a plataforma preferida para talentos técnicos sob demanda e as empresas que precisam contratá-los. www.torc.dev O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231221406822/pt/ Contato