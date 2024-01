Comunicado do Business Wire :Perficient, Inc.

A Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), uma destacada empresa de consultoria digital global que está transformando as maiores empresas e as maiores marcas do mundo, anunciou hoje que foi nomeada uma Major Player nos relatórios IDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2023-2024 Vendor Assessment, Doc no. US49988323, dezembro de 2023, e IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2023-2024 Vendor Assessment, Doc no. US49988123, dezembro de 2023. Esses IDC MarketScapes avaliaram os provedores globais de serviços de construção de experiência (XB) e design de experiência (XD), criando uma estrutura na qual as ofertas de produtos e serviços, capacidades e estratégias, e fatores de sucesso de mercado atuais e futuros dos fornecedores podem ser comparados. O fato de ser reconhecida como uma Major Player nesses relatórios reconhece o escopo das capacidades da Perficient e sua rede global de centros industriais e de inovação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "É uma honra ser reconhecido como uma Major Player, ou seja, um participante importante, nesses relatórios da IDC MarketScape, pois acreditamos que essa distinção é um testemunho da amplitude e profundidade globais da Perficient e destaca nosso foco na experiência digital como um diferencial chave para as estratégias de nossos clientes", disse Jim Hertzfeld, principal de estratégia digital da Perficient. "Como parceiro confiável no espaço de construção e design de experiência, a Perficient oferece expertise em personalização, dados e análises, design de serviços e design de produtos. Nossa experiência no setor, inovações do mundo real e propriedade intelectual, como o Envision Online, transformam as organizações de nossos clientes e proporcionam experiências aprimoradas para todos os usuários."

De acordo com o IDC MarketScape for Experience Build Services, "os recursos de personalização da Perficient incluem equipes com especialistas dedicados no assunto que apoiam a personalização e a otimização em todos os pilares de prática da plataforma de experiência digital do fornecedor". O IDC MarketScape for Experience Build Services observa: "Como uma agência independente de experiência digital, a Perficient combina capacidades de transformação de negócios e tecnologia, incluindo uma coleção robusta de ativos e ferramentas de suporte, com foco no design e construção de experiências do cliente". O IDC MarketScape for Experience Design Services descreve que a rede de centros globais de inovação da Perficient "visa promover a criatividade, a experimentação, a colaboração e a melhoria contínua entre os clientes e incentivar o desenvolvimento de tecnologias e soluções de ponta". Services também observa que "a Perficient possui cinco centros industriais com foco no desenvolvimento e demonstração de soluções de alto valor". A Perficient utiliza sua experiência e recursos XD e XB para fornecer soluções que inovam, evoluem, aceleram e modernizam as maiores empresas do mundo. Para obter mais informações sobre a experiência em estratégia digital da Perficient, siga-nos nas redes sociais. Sobre o IDC MarketScape Sobre o IDC MarketScape: O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi projetado para fornecer uma visão geral da aptidão competitiva dos fornecedores de TIC (tecnologia da informação e comunicação) em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza uma rigorosa metodologia de pontuação baseada em critérios qualitativos e quantitativos que resultam em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor em determinado mercado. O IDC MarketScape fornece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, os recursos e as estratégias e os fatores de sucesso de mercado atuais e futuros dos fornecedores de TI e telecomunicações podem ser comparados de forma significativa. A estrutura também fornece aos compradores de tecnologia uma avaliação de 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais. Sobre a Perficient

Play

A Perficient é a principal consultoria digital global. Nós imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com capacidades incomparáveis de estratégia, criatividade e tecnologia, trazemos ideias grandiosas e inovadoras, juntamente com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas do mundo e as maiores marcas a terem sucesso. Negociada na Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para obter mais informações, acesse www.perficient.com. Declaração de Safe Harbor (porto seguro) Algumas das declarações contidas neste comunicado à imprensa que não são puramente históricas discutem expectativas futuras ou apresentam outras informações prospectivas relacionadas a resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2023. Tais declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações. As informações prospectivas baseiam-se nas intenções, crenças, expectativas, estimativas e projeções atuais da gerência com relação à nossa empresa e ao nosso setor. Você deve estar ciente de que essas declarações refletem apenas nossas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não estão limitados a) aqueles divulgados sob o título "Fatores de Risco" em nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K e em outros registros de valores mobiliários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231219397196/pt/