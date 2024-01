Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

Hillstone Networks, líder em oferecer soluções de segurança cibernética, publicou a revisão anual do CTO's Corner. O panorama da segurança cibernética em 2024 está preparado para mudanças significativas, apresentando desafios e oportunidades. Os especialistas do setor estão monitorando de perto várias tendências importantes que abrem as portas para ameaças potenciais, bem como estratégias de TI inovadoras para sua neutralização. O Diretor de Tecnologia, Tim Liu, compartilha suas principais tendências para 2024: Impacto da IA na Segurança Cibernética Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O aumento na adoção da inteligência artificial (IA), acelerado pela introdução do ChatGPT e de outras tecnologias de IA em 2023, continua dando nova forma à segurança cibernética. Embora a IA prometa maior criatividade, produtividade e aprimoramentos no fluxo de trabalho em geral, também introduz novos vetores de ameaças. A natureza do 'oeste selvagem' do campo de IA, junto com a evolução das regulamentações, gera preocupações sobre a segurança dos dados. A suscetibilidade da IA a explorações de 'phishing' e engenharia social, potencializada por táticas mais refinadas, acrescenta um nível adicional de complexidade ao panorama de segurança cibernética. À medida que a IA se torna mais acessível, surge questões sobre seu potencial para fins tanto bons como maliciosos, e assim temos que nos manter diligentes quanto às repercussões.

Desafios de Segurança em Nuvem A adoção da nuvem permanece implacável, impulsionada em parte pelas demandas das iniciativas empresariais de IA. Contudo, o modelo de responsabilidade compartilhada para segurança e conformidade em nuvem não é compreendido universalmente, em especial nos níveis de diretoria e conselho administrativo. Questões como preocupações com segurança em instâncias de nuvem gerenciadas por TI paralela e lapsos de supervisão por equipes de TI experientes contribuem para desafios prolongados de segurança em nuvem. Expansão de Superfícies de Ataque A proliferação de dispositivos periféricos, incluindo dispositivos de IoT, instalações conectadas 5G e veículos elétricos com interface de rede, está expandindo com rapidez o panorama de ameaças à segurança cibernética. As defesas tradicionais de redes devem evoluir para cobrir estas novas superfícies de ataque e pontos de entrada, exigindo uma abordagem abrangente à segurança cibernética. O Fator Humano na Segurança Cibernética Em meio ao foco em IA, nuvem e terminais, os fatores humanos continuam sendo um vetor de ataque predominante. Os incidentes de segurança cibernética surgem com frequência de ações humanas, que enfatizam a importância das práticas fundamentais de segurança. Atualizações regulares, treinamento de pessoal e gestão vigilante são essenciais para prevenir ameaças cibernéticas, deixando claro que a segurança cibernética é tanto um problema humano quanto tecnológico.

Transformação da Segurança e Confiança Digital À medida que as empresas dependem cada vez mais de transações digitais, criar e manter a confiança digital se tornou imperativo. As estratégias de segurança cibernética contribuem para confiança digital, com ênfase em posturas de segurança holísticas e práticas em evolução como Operações de Segurança (SecOps). Ferramentas como SIEM e XDR desempenham um papel crucial na transição de posturas pré-violação para pós-violação, com foco na detecção, resposta e mitigação. Tendências emergentes como SASE e SSE destacam ainda mais a necessidade de uma abordagem de segurança unificada e integrada. O cenário da segurança cibernética em 2024 requer adaptação e inovação contínuas. À medida que a tecnologia evolui em um ritmo sem precedentes, as organizações devem estar vigilantes, priorizar medidas de segurança centradas em pessoas e empregar estratégias de segurança holísticas para navegar com eficácia no panorama de ameaças em evolução.

Sobre a Hillstone Networks A Hillstone Networks é líder em segurança cibernética, oferecendo proteção profunda e ampla para empresas de todos os tamanhos, da borda à nuvem e em qualquer carga de trabalho. A abordagem de Segurança Cibernética Integrativa da Hillstone Networks traz cobertura, controle e consolidação para mais de 26.000 empresas em todo o mundo. https://www.hillstonenet.br.com/.