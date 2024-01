Comunicado do Business Wire :Axelspace Corporation

-- YAMATO HOLDINGS CO., LTD. / Global Brain Corporation (KURONEKO Innovation Fund)

-- Mitsui Fudosan Co., Ltd. / Global Brain Corporation (31VENTURES - Global Brain - Growth I Project)

-- Sumitomo Mitsui Banking Corporation / SMBC Venture Capital Management Co., Ltd. / Global Brain Corporation (SMBC-GB Growth I Investment Limited Partnership)

-- The Nanto Bank, Ltd. / Nanto Capital Partners. Inc. (Nanto CVC No. 3 Akebono Investment Limited Partnership)

Além do serviço de observação da Terra "AxelGlobe", iniciado em 2015, a Axelspace vem progredindo em sua pesquisa e desenvolvimento para realizar um serviço inovador e integral, "AxelLiner". Este serviço foi anunciado em 2022 visando oferecer estudos de viabilidade, projeto, fabricação, lançamento e operações em órbita de microssatélites, sendo esperado que seu satélite de demonstração seja lançado no início de 2024.

-- THE SEIBU SHINKIN BANK / The Seibu Shinkin Capital, Inc. (Seibu Shinkin Capital Corporate Investment No. 3 Limited Partnership)

Continuaremos trabalhando para tornar realidade nossa visão, "Espaço a Seu Alcance", ao acelerar as aplicações sociais de microssatélites.

Yuya Nakamura, Presidente e Diretor Executivo da Axelspace Holdings, comentou: "Gostaríamos de expressar nosso agradecimento aos investidores que, apesar das condições desafiadoras do mercado, decidiram investir em nós, demonstrando confiança no crescimento futuro de nossos negócios.

"Em agosto comemoramos o 15º aniversário da empresa. Embora não tenha sido um caminho fácil, acumulamos conquistas de modo constante e evoluímos nossos negócios com a ajuda inestimável de muitas pessoas.

"Com este financiamento, esperamos consolidar ainda mais as bases comerciais dos serviços AxelGlobe e AxelLiner e nos estabelecer como um ator líder em oferecer soluções abrangentes de microssatélites."

Perfil da EmpresaAxelspace Holdings Corporation / Axelspace Corporation Sede: Tóquio, Japão Presidente e Diretor Executivo: Yuya Nakamura As principais atividades empresariais envolvem: negócios de observação da Terra com uso de microssatélites; propostas de soluções com uso de microssatélites; projeto e fabricação de microssatélites e componentes relacionados; disposições de lançamento para microssatélites; suporte operacional e colocação em funcionamento. URL: https://www.axelspace.com/ AxelGlobe: https://www.axelglobe.com/en AxelLiner: https://www.axelspace.com/solution/

Contato

Informações de Contato para Mídia Axelspace Holdings Corporation Unidade de Relações Públicas, Divisão de Promoção da Comunicação E-mail: pr@axelspace.com

