Brighton empata com Crystal Palace (1-1) na abertura da 18ª rodada do Inglês

No Selhurst Park, o Brighton empatou aos 82 minutos com uma cabeçada de Danny Welbeck. O Crystal Palace havia aberto o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1), com um gol também de cabeça, de Jordan Ayew.

O Brighton teve 65% de posse de bola nesta quinta-feira, mas mais uma vez pagou caro pela vulnerabilidade de sua defesa (31 gols sofridos em 18 jogos). Apenas os três clubes atualmente na zona de rebaixamento sofreram mais gols nesta Premier League.

O Crystal Palace é décimo quinto, dois pontos à frente do Everton (16º), que viaja para enfrentar o Tottenham (5º) no sábado.

A partida de maior destaque da 18ª rodada inglesa será também no sábado entre o Liverpool (2º) e o líder Arsenal (1º).

Antes desse duelo, o time londrino tem um ponto a mais que os 'Reds'.

Nesta sexta-feira, o Aston Villa (3º), do técnico espanhol Unai Emery, empatado em pontos com o Liverpool e um atrás do Arsenal, pode se tornar o líder provisório na partida contra o lanterna Sheffield United.