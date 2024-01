Bombardeios russos matam duas mulheres no sul da Ucrânia

"O Exército russo bombardeou Nikopol durante a manhã com artilharia pesada", declarou o governador da região de Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak.

Duas mulheres morreram e um homem ficou ferido em bombardeios russos nesta quinta-feira na cidade de Nikopol, sul da Ucrânia, anunciaram as autoridades regionais após uma nova série de ataques aéreos.

Algumas horas antes, a Ucrânia anunciou um novo ataque noturno russo com 35 drones Sahed de fabricação iraniana, dos quais 34 foram derrubados.

Os ataques foram executados "em ondas" durante a noite a partir de Chauda (na Crimeia ocupada), Primorsko-Akhtarsk (no Mar de Azov) e Kursk, uma cidade russa próxima da fronteira norte da Ucrânia, informou a Força Aérea ucraniana no Telegram.

A administração militar da região de Kiev relatou um incêndio, rapidamente controlado, provocado por um ataque com drones contra um depósito.

A Rússia efetua ataques praticamente diários com drones e mísseis contra a Ucrânia.

Kiev acusa o Kremlin de buscar aterrorizar os civis e destruir suas instalações de energia em pleno inverno (hemisfério norte) para deixar sua população no frio e no escuro, como aconteceu no ano passado.

Desde então, o país reforçou os sistemas de defesa aérea com armas ocidentais que permitem destruir a maioria dos drones explosivos ou mísseis lançados pela Rússia.