União Europeia acorda flexibilizar regras orçamentárias dentro do bloco

Os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) acordaram, nesta quarta-feira (20), suavizar as regras orçamentárias dentro do bloco, uma decisão que busca corrigir as finanças públicas sem comprometer os investimentos.

Os ministros de Finanças da UE aprovaram "um novo marco de governança econômica que garante a estabilidade e o crescimento", celebrou na rede social X a presidência espanhola do Conselho da União Europeia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A reforma busca modernizar o Pacto de Estabilidade e Crescimento, uma espécie de "arrocho orçamentário" criado no final dos anos 1990 que limita o déficit em 3% do PIB e a dívida em 60% em cada Estado-membro.