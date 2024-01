Tribunal confirma condenação de ex-presidente do Suriname a 20 anos de prisão

A decisão encerra a saga judicial do ex-presidente, que foi homem forte do Exército, embora desperte temores de distúrbios.

A Suprema Corte do Suriname confirmou nesta quarta-feira (20) a condenação a 20 anos de prisão do ex-presidente Dersi Bouterse, que recorreu da sentença que recebeu em 2019 pelo assassinato de 15 opositores em 1982.

O governo reforçou a segurança por temores de distúrbios. O centro de Paramaribo e os arredores do tribunal foram isolados e as escolas da região permanecem fechadas.

Ele declarou em julho que estava "preparado" para o veredito, "seja ele qual for". "Estou convencido de que o outro juiz (Deus) me absolverá 100%", disse.

"A decisão de hoje é uma vitória para as famílias das vítimas de Bouterse, que nunca desistiram, e para todos aqueles em todo o mundo que procuram levar os abusadores do poder à Justiça", destacou Brody.

No sábado, milhares de partidários de Bouterse se reuniram na sede do Partido Nacional Democrático (NDP), que ele fundou, para expressar apoio com o lema "Libertem Bouta", como ele é conhecido.

Diante dos temores de distúrbios pelo "impacto emocional do caso", o governo pediu aos cidadãos para se absterem de "realizar atividades que possam perturbar a paz" e pediu que o veredito seja recebido com "calma e tranquilidade".

"Se necessário, iremos aos tribunais por você, mas não o deixaremos ir", afirmou um deles durante a manifestação.

Bouterse pediu calma à multidão. "Não provoquemos o caos, somos pessoas civilizadas. Vamos aguentar até as eleições de 2025".

O ex-presidente, no entanto, advertiu as autoridades que "as coisas podem sair do controle".

Bouterse afirmou que, além do processo contra ele ser um "julgamento político", os Países Baixos, ex-potência colonial, conspiraram contra ele.

Autor de dois golpes de Estado, em 1980 e 1990, Bouterse foi eleito presidente do Suriname em 2010 e permaneceu no poder até 2020.

A Interpol emitiu um mandado de prisão contra ele depois que foi condenado a 11 anos de prisão em 1999, nos Países Baixos, por tráfico de cocaína. Sua condição de presidente no momento da sentença, no entanto, impediu a extradição.

