Suriname aguarda decisão sobre recurso contra condenação do ex-presidente Bouterse

O Suriname aguarda com grande expectativa o anúncio da decisão da Suprema Corte nesta quarta-feira (20) sobre o recurso do ex-presidente Dersi Bouterse contra uma condenação de 20 anos de prisão pelo assassinato de 15 opositores em 1982, uma sentença que provoca temores de distúrbios.

O Suriname enfrenta um período de tensão enquanto aguarda a decisão. Protestos contra o elevado custo de vida terminaram em distúrbios em fevereiro. A área do tribunal foi isolada e as escolas da região permanecem fechadas.

Bouterse, que continua muito popular, em particular entre os setores mais pobres, declarou em julho que estava "preparado" para o veredito, "seja ele qual for". "Estou convencido de que o outro juiz (Deus) me absolverá 100%", disse.

"O fato de uma decisão final ser anunciada, depois de tantos atrasos e desvios, é um tributo à coragem e independência dos juízes do Suriname, à perseverança das famílias das vítimas e à resiliência do Estado de direito", disse Brody.

No sábado, milhares de partidários de Bouterse se reuniram na sede do Partido Nacional Democrático (NDP), que ele fundou, para expressar apoio com o lema "Libertem Bouta", como ele é conhecido.

Bouterse pediu calma à multidão. "Não provoquemos o caos, somos pessoas civilizadas. Vamos aguentar até as eleições de 2025".

O ex-presidente, no entanto, advertiu as autoridades que "as coisas podem sair do controle".