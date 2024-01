República Democrática do Congo tem eleições gerais de alto risco

A República Democrática do Congo (RDC) celebra nesta quarta-feira (20) eleições gerais de alto risco, nas quais o atual presidente, Félix Tshisekedi, enfrenta uma oposição fragmentada, em um clima político e de segurança muito tenso.

Os centros de votação abriram às 6H00 (1H00 de Brasília) e devem fechar às 17H00 (12H00 de Brasília), mas atrasos foram observados em diversos pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu cheguei às 4H00, são 6H00 e ainda não começou. Eles não respeitam as regras", reclamou Muhigo Rutigo, 75 anos, do lado de fora de um local de votação em Zanner, no centro de Goma, capital da província de Kivu do Norte.