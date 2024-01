Putin pede resposta 'severa' a tentativas externas de desestabilizar a Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu nesta quarta-feira uma resposta "severa" contra as entidades estrangeiras que buscam, segundo ele, desestabilizar a Rússia ao ajudar a Ucrânia.

"O regime de Kiev, com apoio direto de serviços especiais estrangeiros, tomou o caminho dos métodos terroristas, praticamente do terrorismo de Estado", declarou Putin em uma mensagem de vídeo por ocasião do Dia dos Agentes de Segurança Pública.

"São atos de sabotagem contra locais civis, infraestruturas de transporte e energia, ataques contra cidadãos civis e representantes das autoridades", acrescentou.