Nicarágua fecha ONGs religiosas associadas à lavagem de dinheiro

O governo da Nicarágua cancelou, nesta quarta-feira (20), o estatuto jurídico de 10 ONGs, incluindo uma de religião evangélica que, segundo a polícia, operava como "fachada" para lavagem de dinheiro e pela qual três americanos são investigados.

A organização "Puerta de la Montaña" e as nove ONGs não cumpriram a lei e "não reportaram, por períodos entre um até 12 anos, seus status financeiros de acordo com os períodos fiscais, com detalhamento de receitas e despesas", segundo uma resolução do Ministério da Governança (Interior) publicada no jornal oficial La Gaceta.

Os bens das organizações passam agora para as mãos do Estado, de acordo com uma lei que regulamenta estas associações, em vista da resolução assinada pela ministra María Amelia Coronel Kinloch.