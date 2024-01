Nicarágua aumenta relação com a China e recebe apoio político

No âmbito de uma "parceria estratégica", o governo de Daniel Ortega concordou em aumentar suas relações com a China, que rejeitou "as interferências estrangeiras" na Nicarágua, conforme declaração conjunta divulgada nesta quarta-feira (20) em meios oficiais.

Na terça-feira (19), o presidente chinês, Xi Jinping, conversou por telefone com seu homólogo nicaraguense, Daniel Ortega, a fim de avaliar suas trocas bilaterais após o restabelecimento das relações diplomáticas em 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os dois chefes de Estado reconheceram plenamente os avanços positivos alcançados nos tópicos como confiança política mútua, cooperação prática e solidária em diversas áreas e colaboração em fóruns multilaterais durante os últimos dois anos", indicou a declaração.