Netanyahu descarta cessar-fogo em Gaza antes da 'eliminação' do Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descartou nesta quarta-feira (20) um cessar-fogo na guerra de Israel em Gaza contra o Hamas sem primeiro ter conseguido "a eliminação" da organização islamista palestina.

"Continuaremos a guerra até o fim. Ela continuará até a eliminação do Hamas, até a vitória. Aqueles que acham que vamos parar vivem desconectados da realidade", disse Netanyahu em um vídeo divulgado por seu gabinete, após as exigências do Hamas de um cessar-fogo para permitir a libertação de reféns.