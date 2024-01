Macron garante "planos B" para segurança na abertura dos Jogos de Paris-2024

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quarta-feira (20) que existem estratégias alternativas para garantir a segurança durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, caso surja alguma ameaça.

"Há obviamente planos B, planos C, etc...", para a organização da cerimônia de abertura dos Jogos na capital francesa, assegurou o chefe de Estado em entrevista à France5, depois de o presidente do partido Les Républicains, Eric Ciotti, sugerir recentemente que desistissem de realizá-la ao longo do rio Sena, porque ali a segurança poderá não estar garantida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este plano B interviria "no caso de uma ameaça potencial", "se houver um aumento das tensões internacionais ou regionais, se houver uma série de ataques", como em novembro de 2015, explicou o chefe de estado.