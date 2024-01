Líder do Hamas viaja ao Egito para negociar novo cessar-fogo em Gaza

Ismail Haniyeh, que vive no Catar, desembarcou no Egito, segundo o movimento islamista palestino, que governa a Faixa de Gaza desde 2007 e é considerado uma organização terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Israel.

No encontro, serão abordadas "várias propostas, incluindo a de uma trégua de uma semana em troca da libertação pelo Hamas de 40 prisioneiros israelenses", afirmou outra fonte do grupo islamista, em referência aos reféns mantidos em Gaza.

À frente de uma delegação de "alto nível", Haniyeh se reunirá com o diretor do serviço de Inteligência egípcio, Abbas Kamel, e as discussões se concentrarão em "interromper a agressão e a guerra, preparar um acordo sobre a libertação de prisioneiros (palestinos) e acabar com o cerco imposto à Faixa de Gaza", afirmou na terça-feira uma fonte do Hamas à AFP.

Segundo o portal americano de notícias Axios, o diretor do serviço de Inteligência israelense Mossad, David Barnea, reuniu-se na Europa com o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, e com o diretor da CIA, Bill Burns, para discutir um possível acordo de libertação de reféns.

No território palestino, 19.667 pessoas, a maioria mulheres, crianças e adolescentes, morreram nos bombardeios israelenses, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

O Catar, com apoio do Egito e dos Estados Unidos, ajudou a negociar a trégua de uma semana de novembro.

Enquanto as negociações continuam, Israel mantém a ofensiva contra Gaza. Fontes do Hamas afirmaram nesta quarta-feira que pelo menos 11 pessoas morreram em bombardeios noturnos em Rafah, Khan Yunis (sul), Deir el Balah (centro) e no norte da cidade de Gaza.

"Acordamos com uma explosão enorme", afirmou Samar Abu Luli, que mora no acampamento de refugiados de Shabura, em Rafah, à AFPTV. "Conseguimos escapar por um milagre [...] Mas para onde devemos ir? Não há nenhum lugar, nenhuma escola, nenhuma mesquita, clínica, ou hospital. Tudo foi destruído".

O Exército de Israel anunciou na terça-feira uma intensificação das operações em Khan Yunis. E, nesta quarta-feira, informou a morte de um soldado, o que eleva para 133 o número de militares do país mortos desde o início da ofensiva terrestre, em 27 de outubro.

Sob cerco total de Israel desde 9 de outubro, o território palestino enfrenta uma profunda crise humanitária: a maioria dos hospitais está fora de serviço, e 85% da sua população, ou seja, 1,9 milhão de pessoas, fugiu da destruição no norte do enclave para buscar refúgio no sul.

Um relatório do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU publicado nesta quarta-feira destaca que metade da população sofre de fome extrema, ou grave.

Na terça-feira, 127 caminhões com ajuda humanitária e mercadorias chegaram ao território através dos pontos de passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, e Kerem Shalom, no sul de Israel, mas o abastecimento está muito longe de suprir as necessidades mais básicas da população.

"Sem água potável, os alimentos e o saneamento que apenas um cessar-fogo humanitário pode proporcionar, as mortes de crianças por doenças podem superar o número de mortos nos bombardeios", alertou um porta-voz do Unicef na terça-feira.

Além da situação em Gaza, a comunidade internacional teme que o conflito afete toda a região. A situação continua tensa na fronteira entre Israel e Líbano, assim como no Mar Vermelho, onde os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, declararam-se determinados a prosseguir atacando os navios comerciais que consideram "vinculados a Israel".

