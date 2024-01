Libertado 'são e salvo' ex-cônsul honorário do Reino Unido sequestrado no Equador

O ex-cônsul honorário do Reino Unido na cidade equatoriana de Guayaquil, Colin Armstrong, foi libertado "são e salvo", após ter sido sequestrado no sábado (16), em meio a uma onda de violência ligada ao tráfico de drogas, informaram as autoridades do país sul-americano nesta quarta-feira.

"Nossas unidades LIBERTARAM o cidadão Collin (sic) A., sequestrado dias antes na (província de) #LosRíos. No momento, encontra-se são e salvo. Há 9 apreendidos", afirmou o comandante da polícia, general César Zapata, em sua conta na rede social X.

Na mesma rede, o embaixador britânico em Quito, Chris Campbell, disse: "Estamos satisfeitos que Colin Armstrong OBE, nosso ex-cônsul honorário em Guayaquil, tenha sido libertado com segurança". Ele também agradeceu à polícia "por todos seus esforços para conseguir a libertação".