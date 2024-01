Leverkusen e Bayern terminam 2023 com vitórias e mantêm disputa acirrada no Alemão

O Bayer Leverkusen (1º) e o Bayern de Munique (2º), as duas equipes que lideram o Campeonato Alemão, venceram seus respectivos jogos da 16ª rodada nesta quarta-feira (20), contra Bochum (4 a 0) e Wolfsburg (2 a 1).

Com 42 pontos de 48 possíveis, o Leverkusen encaminhou a vitória já no primeiro tempo com os três gols do atacante tcheco Patrik Shick (30', 32' e 45'+1). O quarto foi do nigeriano Victor Boniface (69').

Já o Bayern teve mais uma vez Harry Kane como sua principal arma. O atacante inglês fez o segundo do time bávaro (43') e chegou a 21 gols em 15 jogos na Bundesliga. Antes, Jamal Musiala abriu o placar (33') e, nos acréscimos do primeiro tempo, Maximilian Arnold descontou para o Wolfsburg (45'+1).