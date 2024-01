Jogo Bournemouth-Luton, adiado após parada cardíaca de Lockyer, será disputado na íntegra

O jogo da Premier League entre Bournemouth e Luton, suspenso no sábado aos 60 minutos após a parada cardíaca do jogador Tom Lockyer, será disputado na íntegra, anunciou nesta quarta-feira (20) a organização da competição inglesa.

O zagueiro e capitão do Luton, de 29 anos, desmaiou no campo do Bournemouth na 17ª rodada da Premier League, levando o árbitro Simon Hooper a interromper a partida.

A Premier League não especificou quando a partida será disputada. "A decisão de interromper o jogo aos 59 minutos foi tomada coletivamente por árbitros, jogadores, treinadores dos dois clubes e a Premier League", justificou a organização.