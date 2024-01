Inter Miami de Messi abrirá temporada da MLS em 21 de fevereiro contra Real Salt Lake

A competição será paralisada durante o verão do hemisfério norte para a disputa de 26 de julho a 25 de agosto da Leagues Cup, que reúne times da MLS e do Campeonato Mexicano, da qual o Inter Miami foi campeão na última temporada.

A temporada regular terá 34 rodadas e termina em 19 de outubro, antecedendo os playoffs que levarão até a final no dia 7 de dezembro.

O Inter Miami de Lionel Messi fará o jogo de abertura da temporada 2024 da liga americana de futebol (MLS) no dia 21 de fevereiro, contra o Real Salt Lake, de acordo com o calendário divulgado nesta quarta-feira (20).

Já o Jogos das Estrelas (All-Star Game) de 2024 será no dia 24 de julho no campo do Columbus Crew, campeão da MLS este ano.

