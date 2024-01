Documentário israelense relembra atentado em festival de música eletrônica

Um cineasta israelense exibiu para um grupo de jornalistas em Jerusalém, nesta quarta-feira (20), um documentário sobre o sangrento ataque do Hamas contra o festival de música eletrônica Tribe of Nova, em 7 de outubro, no qual morreram 350 pessoas.

O filme, intitulado "Nova" e que tem duração de 52 minutos, recorda o acontecimento trágico vivido pelos 3.000 participantes que compareceram à festa, realizada a cerca de cinco quilômetros da Faixa de Gaza, um território palestino submetido a um rigoroso bloqueio israelense desde 2007.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A celebração se transformou em um massacre diante do ataque de centenas combatentes do Hamas.