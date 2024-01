Discussões sobre nova trégua Israel-Hamas são 'muito sérias', diz Casa Branca

As negociações para a libertação de reféns e uma nova trégua entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas no conflito na Faixa de Gaza são "muito sérias", disse a Casa Branca nesta quarta-feira (20).

"São discussões e negociações muito sérias, e esperamos que levem a algum lugar", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos repórteres a bordo do "Air Force One".