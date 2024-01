Cruzeiro anuncia argentino Nicolás Larcamón como novo técnico

O argentino Nicolás Larcamón é o novo técnico do Cruzeiro, anunciou o clube mineiro nesta quarta-feira (20).

"Nicolás Larcamón é o novo treinador do Cruzeiro! Recém-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, no comando do León, do México, Larcamón vem de uma trajetória de bons trabalhos no exterior e terá sua primeira experiência no futebol brasileiro", informou a 'Raposa' em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

Larcamón disse estar "motivado e muito feliz pela oportunidade de treinar um gigante", em um vídeo gravado para as redes sociais do clube. O contrato do argentino vai até o final de 2025.