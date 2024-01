Conselho de Segurança volta a adiar votação sobre Gaza

Criticado por sua falta de ação desde o início da guerra entre Israel e Hamas, o Conselho de Segurança negocia há dias o texto de quatro páginas proposto pelos Emirados Árabes Unidos, em uma tentativa de conseguir que os 15 países membros consigam "falar com uma voz unânime".

"O Conselho de Segurança concordou em seguir negociando hoje, para dar mais tempo à diplomacia. A presidência irá reagendar a votação para amanhã de manhã", disse o presidente em exercício do órgão, José Javier De La Gasca.

O Conselho de Segurança da ONU adiou para esta quinta-feira (21) a votação de um projeto de resolução sobre um cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo Hamas, anunciou a presidência do órgão executivo das Nações Unidas, que segue deliberando sobre o texto.

A votação foi adiada várias vezes, ontem e hoje. O atraso mais recente se deveu a um pedido dos Estados Unidos, segundo uma fonte diplomática.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que não haverá um cessar-fogo em Gaza até que ocorra "a eliminação" do Hamas. No entanto, a Rússia e a Liga Árabe intensificaram a pressão diplomática sobre Israel para pôr fim aos combates, ao pedirem, por meio do Fórum de Cooperação Russo-Árabe, um cessar-fogo.

Uma pausa humanitária de sete dias permitiu em novembro a libertação de 105 reféns em Gaza em troca de 240 palestinos mantidos em prisões israelenses.

