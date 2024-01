Confiança dos consumidores dos EUA mantém tendência de melhora

A confiança dos consumidores dos Estados Unidos melhorou mais do que o esperado em dezembro, com maior otimismo em relação à economia e ao emprego, de acordo com a pesquisa mensal do Conference Board divulgada nesta quarta-feira (20).

O índice que mede a confiança dos americanos no futuro de sua economia subiu para 110,7 pontos, contra 101,0 em novembro (valor revisto em baixa).

O resultado supera as expectativas, já que os analistas antecipavam apenas 104,5 pontos, segundo consenso do Market Watch.