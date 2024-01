Audiência de Pogba em tribunal antidoping italiano é adiada

Segundo a mesma fonte, o adiamento se deu porque o tribunal aceitou um pedido dos advogados do jogador, que testou positivo para testosterona em agosto e pode ser suspenso por até quatro anos.

A audiência do meia francês Paul Pogba, da Juventus, marcada para o dia 18 de janeiro em um tribunal antidoping italiano foi adiada para uma data ainda a ser definida, disse à AFP nesta quarta-feira (20) uma fonte próxima ao caso.

No início de dezembro, a Procuradoria antidoping da Itália solicitou a suspensão de quatro anos do campeão mundial de 2018, de acordo com o Código Mundial Antidoping.

Esta suspensão pode, no entanto, ser reduzida pela metade caso o francês consiga comprovar que o uso não foi intencional.

Pogba, de 30 anos, testou positivo na partida entre Udinese e Juventus, pela primeira rodada do Campeonato Italiano, da qual não participou.

O meio-campista, cuja temporada 2022/2023 foi afetada por lesões e problemas fora de campo, foi suspenso provisoriamente no dia 11 de setembro, antes que a segunda contraprova que havia sido solicitada confirmasse, menos de um mês depois, a presença de metabólitos de testosterona.

Para explicar este exame antidoping positivo, a comitiva do jogador afirmou que os metabólitos da testosterona seriam provenientes de um suplemento alimentar prescrito por um médico que ele consultou nos Estados Unidos.

A testosterona, o hormônio da fertilidade e da sexualidade masculina, favorece o desenvolvimento muscular.