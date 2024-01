Arévalo diz que 'golpe' na Guatemala foi 'bloqueado' e governará sem 'medo'

O Ministério Público, dirigido pela procuradora-geral Consuelo Porras, solicitou a retirada de sua imunidade, tentou cancelar seu partido Semilla, acusou o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) de irregularidades e considerou "nulas" as eleições.

Estou totalmente convencido. O que o Ministério Público fez foi fabricar casos, atuar sem nenhuma sustentação. Mas houve a resolução da CC e do TSE.

Em entrevista exclusiva à AFP, ao visitar o Panamá na terça-feira em um giro centro-americano, Arévalo falou de seu futuro governo e da ofensiva do Ministério Público após vencer as eleições.

O golpe de Estado em câmera lenta que se avizinhava ficou bloqueado com as resoluções da CC e do TSE. O golpe de Estado tentava, por meios judiciais, conseguir algumas condições de alteração da vontade popular e o resultado eleitoral. A CC bloqueou o caminho.

- Como governará com minoria no Congresso e promotores e juízes que, segundo o senhor, respondem aos corruptos?