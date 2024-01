Terremoto no noroeste da China deixa pelo menos 127 mortos

As equipes de emergência procuravam sobreviventes nesta terça-feira (19) entre os escombros dos vários edifícios que desabaram após um terremoto que deixou pelo menos 127 mortos e centenas de feridos em uma área remota do noroeste da China.

O terremoto danificou mais de 155.000 edifícios, segundo o canal público CCTV, e obrigou os moradores a correr para as ruas, em um período do ano de temperaturas gélidas.

"Tenho 70 anos e nunca senti um terremoto tão forte em minha vida", declarou à AFP Ma Wenchang, moradora da região. "Não posso mais viver (nesta casa), porque é muito perigoso. Meus parentes foram levados para outro lugar", acrescentou.

Em outra área próxima do epicentro, o teto de uma mesquita desabou e outro edifício ficou reduzido a escombros, constatou uma equipe da AFP. As rodovias estavam repletas de veículos militares e de emergência.

"Estava com muito medo. Olhe como as minhas mãos e pernas estão tremendo", declarou uma mulher em um vídeo divulgado nas redes sociais do jornal estatal Diário do Povo.

"Eu saí correndo de casa, a terra da montanha cedeu e caiu no teto", acrescentou a jovem, sentada com um bebê nos braços e coberta por uma manta.

O terremoto de magnitude 5,9, segundo o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS), ocorreu às 23h59 (12h59 de Brasília) a uma profundidade de dez quilômetros.