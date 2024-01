Reino Unido pede a Israel que combata de 'maneira mais cirúrgica' em Gaza

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron, pediu a Israel, nesta terça-feira (19), que realize sua guerra na Faixa de Gaza contra o Hamas "de maneira mais cirúrgica, clínica e precisa".

"O que pedimos a Israel é que aceite que deve minimizar as perdas civis, respeite o direito humanitário internacional a todo momento e continue com sua campanha contra o Hamas levando em conta essas duas coisas", acrescentou Cameron após uma reunião com seu homólogo italiano, Antonio Tajani.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro britânico lembrou que há menos vítimas no sul da Gaza do que no norte do território palestino, ocupado parcialmente pelo Exército israelense.