Rebeldes huthis do Iêmen decididos a prosseguir com ataques no Mar Vermelho

Os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, afirmaram nesta terça-feira (19) que prosseguirão com os ataques contra navios mercantes no Mar Vermelho, apesar do anúncio dos Estados Unidos sobre a formação de uma aliança de 10 países para proteger esta rota marítima.

"Mesmo que os Estados Unidos consigam mobilizar o mundo inteiro, nossas operações militares não vão parar (...)sem importar os sacrifícios que exigirá de nós", afirmou um comandante rebelde, Mohammed al Bujaiti, na rede social X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele acrescentou que os ataques devem parar apenas "se Israel acabar com seus crimes e a comida, os medicamentos e o combustível chegar à população cercada" da Faixa de Gaza.