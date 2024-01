Premier da Espanha confirma reunião com separatista Puigdemont

O chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, confirmou, nesta terça-feira (19), que irá se reunir com o líder separatista catalão Carles Puigdemont, que vive na Bélgica desde 2017 para evitar a justiça espanhola, e cujo apoio foi fundamental para o socialista conquistar um novo mandato.

Em conversa informal com jornalistas no Palácio da Moncloa, Sánchez informou que serão realizadas várias reuniões, ainda sem data marcada.

O secretário-geral do partido de Puigdemont, Juntos pela Catalunha, Jordi Turull, havia antecipado na semana passada que Sánchez se reuniria com o líder separatista para "aprofundar a resolução do conflito político" entre o separatismo catalão, que protagonizou uma tentativa de secessão em 2017, e o governo central.