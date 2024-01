CHINA TERREMOTO: Ao menos 127 mortos em terremoto no noroeste da China

Israel enfrenta nesta terça-feira (19) uma pressão internacional cada vez mais intensa a favor de um cessar-fogo na Faixa de Gaza, com uma votação prevista na ONU e gestões diplomáticas de potências ocidentais - apesar da promessa dos Estados Unidos de seguir fornecendo armas ao país aliado.

JERUSALÉM:

Jornalistas em Gaza: testemunhas e vítimas de uma devastadora guerra

Os jornalistas na Faixa de Gaza estão pagando um preço muito alto pela cobertura da devastadora guerra entre Israel e o Hamas, na qual dezenas de repórteres morreram, ou ficaram feridos.

=== CHINA TERREMOTO ===

DAHEJIA:

Terremoto no noroeste da China deixa pelo menos 127 mortos

As equipes de emergência procuravam sobreviventes nesta terça-feira (19) entre os escombros dos vários edifícios que desabaram após um terremoto que deixou pelo menos 127 mortos e centenas de feridos em uma área remota do noroeste da China.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

PERTO DE BAKHMUT:

Exército ucraniano sem novos recrutas para o 'front'

Depois de 22 meses, o Exército ucraniano enfrenta dificuldades para encontrar novos recrutas para lutar contras as forças russas no "front".

MADRI:

Há 50 anos, o assassinato de Carrero Blanco marcou o início do fim do regime franquista

Em 20 de dezembro de 1973, há 50 anos, uma bomba do ETA matou Luis Carrero Blanco, almirante, chefe de Governo e herdeiro político do ditador espanhol Francisco Franco, no pior golpe sofrido por um regime em seus últimos dias.

-- ORIENTE MÉDIO

DUBAI:

Rebeldes iemenitas decididos a prosseguir com ataques no Mar Vermelho

Aliados do Irã, os rebeldes huthis do Iêmen afirmaram, nesta terça-feira (19), que continuarão a atacar navios mercantes no Mar Vermelho, depois de Washington ter anunciado a formação de uma coalizão internacional para proteger essa importante rota comercial, considerada sob "ameaça".

-- ÁSIA

SEUL:

Líder norte-coreano faz alerta aos Estados Unidos após lançamento de míssil balístico

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, prometeu acelerar o desenvolvimento nuclear do país e advertiu o governo dos Estados Unidos a não adotar "uma decisão equivocada", depois de supervisionar o lançamento do míssil balístico intercontinental (ICBM) mais potente do país, informou a imprensa estatal nesta terça-feira (19).

=== ECONOMIA ===

SAN FRANCISCO:

Google deve pagar USD 700 mi a consumidores nos EUA após acordo judicial

Alphabet, a empresa matriz da gigante tecnológica Google, vai pagar 700 milhões de dólares (3,45 bilhões de reais na cotação atual) como parte de um acordo antimonopólio, cujos fundos serão destinados a consumidores americanos de sua loja de aplicativos Android e aos governos estaduais.

=== SOCIEDADE, CULTURA E CIÊNCIA ===

TURIM:

A guerra do chocolate entre gigante suíça e artesãos italianos

O famoso gianduiotto de Turim, um pequeno chocolate cremoso que derrete na boca, está no centro de uma batalha por um rótulo europeu que coloca os artesãos italianos contra o colosso suíço Lindt. Sua doçura não tem sido suficiente para acalmar os ânimos, apesar da proximidade do Natal.

PARIS:

Quatro anos mais tarde, a covid-19 se tornou uma doença comum?

Longe do horror dos primeiros meses da pandemia, que teve início há quatro anos, a covid-19 se tornou menos perigosa, mas continua sendo um grande problema de saúde pública, com especificidades persistentes em comparação a outras doenças.

-- RETROSPECTIVA DO ANO 2023

PARIS:

Dez acontecimentos que marcaram o ano de 2023

Da guerra entre Hamas e Israel ao ataque de bolsonaristas às sedes dos Três Poderes em Brasília, confira dez grandes acontecimentos que marcaram o ano de 2023.

PARIS:

Principais personalidades falecidas em 2023

O escultor colombiano Fernando Botero, o escritor tcheco Milan Kundera, o diplomata americano Henry Kissinger, o político italiano Silvio Berlusconi, o mercenário russo Yevgueni Prigozhin, a cantora americana Tina Turner e o ator Matthew Perry, da série "Friends", estão entre as personalidades falecidas em 2023.

PARIS:

Migração, calor, maratonas: o ano de 2023 em dez recordes

O ano registrou números inéditos na questão migratória, além de temperaturas mundiais inéditas e novos dois melhores tempos alcançados em maratonas. Confira alguns dos dez recordes registrados ao longo de 2023.

PARIS:

Metade do planeta terá eleições em 2024

Quase metade da população mundial, 49% segundo cálculos da AFP, terá eleições em 2024. Por volta de 30 países vão eleger um presidente. Também estão previstas eleições legislativas em cerca de 20 deles.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

SÃO PAULO:

2023: seleção brasileira de mal a pior

Se a seleção fosse uma economia, em 2023 teria entrado em recessão. Os pentacampeões mundiais encerram um de seus piores anos, com turbulências em torno do técnico e do presidente da CBF, Neymar afastado por lesão além de vários fatos marcantes e negativos.

