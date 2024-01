Operação deixa nove supostos traficantes mortos no Paraguai

Ele é supostamente um chefe do tráfico dedicado a abastecer elementos do Primeiro Comando da Capital (PCC), um dos principais grupos do crime organizado no Brasil, com armas e drogas, explicou Rachid.

As autoridades não divulgaram a identidade dos mortos, mas o chefe antidrogas antecipou que entre eles há vários de nacionalidade brasileira.

Picolotto é apontado como sócio do traficante paraguaio Felipe Santiago Acosta, conhecido como "Macho", o homem mais procurado pela polícia paraguaia.

Na fazenda invadida, as autoridades apreenderam uma quantidade significativa de munições, cerca de 40 armas automáticas (incluindo uma antiaérea), coletes à prova de balas, rádios e celulares, além de uma dezena de veículos de luxo, de acordo com o relatório.

A chamada "Operação Ignis" começou antes do amanhecer desta terça-feira na fazenda localizada no departamento de Canindeyú, perto do lago Itaipu, correspondente à grande represa hidrelétrica compartilhada entre o Paraguai e o Brasil.