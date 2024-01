Medidas de Israel para ingresso de ajuda a Gaza são insuficientes, diz ONU

As medidas de Israel para permitir a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza estão "longe de serem suficientes, disse o coordenador especial da ONU para a paz no Oriente Médio, Tom Wennesland, nesta terça-feira (19).

"A entrega de ajuda humanitária na Faixa (de Gaza) continua enfrentando desafios quase intransponíveis", afirmou Wennesland.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Em meio a deslocamentos para uma escala inimaginável e a hostilidades ativas, o sistema de resposta humanitária está à beira do abismo. As medidas limitadas de Israel (...) são positivas, mas estão longe de serem suficientes para enfrentar a catástrofe humana no terreno".