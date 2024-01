Líder do Hamas viajará ao Egito na quarta para abordar cessar-fogo em Gaza

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, visitará o Egito na quarta-feira, para falar sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a troca de prisioneiros com Israel, disse, nesta terça (19), uma fonte do movimento islamista palestino.

Haniyeh, que mora no Catar, visitará o Egito na quarta, liderando uma delegação "de alto nível" do Hamas e se reunirá, entre outros, com o chefe de Inteligência egípcio, Abbas Kamel, para falar "sobre a cessação da agressão e da guerra, e para preparar um acordo de libertação de prisioneiros e o fim do assédio imposto à Faixa de Gaza", disse a fonte à AFP.