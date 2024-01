Leipzig empata com Werder Bremen e pode perder 3ª posição no Alemão

O RB Leipzig desperdiçou uma boa chance de consolidar sua terceira posição no Campeonato Alemão ao ceder o empate fora de casa contra o Werder Bremer em 1 a 1 nesta terça-feira (19), na abertura da 16ª rodada.

No Weserstadion, o Leipzig abriu o placar logo depois do intervalo com o belga Loïs Openda (47'), que marcou seu 11º gol no campeonato.

Mas o time da casa, comandado pelo técnico Ole Werner, chegou ao empate com Justin Njinmah (75').