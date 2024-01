Jornalistas em Gaza: testemunhas e vítimas de uma devastadora guerra

O repórter de vídeo da Al-Jazeera, Samer Abu Daqa, tornou-se na sexta-feira o último nome em uma longa lista de jornalistas mortos em Gaza. Até 64 profissionais da imprensa (jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, técnicos...) perderam a vida no enclave palestino desde o início da guerra, em 7 de outubro.

Cada dia "é uma questão de vida ou morte", reconheceu o fotojornalista palestino Mota Azaiza.

Alguns deles morreram junto com suas famílias, quando suas casas foram bombardeadas. Outros perderam a vida enquanto faziam reportagens no terreno.

Os jornalistas mortos são, em sua maioria, palestinos, mas também há quatro israelenses, que morreram durante os atentados do Hamas, e quatro libaneses, que perderam a vida nos combates na fronteira entre Israel e o Líbano entre o Exército israelense e a organização Hezbollah.

A guerra eclodiu após o sangrento ataque do Hamas em 7 de outubro, quando seus combatentes mataram cerca de 1.140 pessoas em Israel, a maioria civis, de acordo com os últimos números das autoridades. A resposta militar de Israel causou a morte de mais de 19.453 pessoas no enclave palestino, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas.

Assim como quase dois milhões de habitantes de Gaza, Khoudary teve de abandonar seu escritório e sua casa e fugir para o sul de Gaza, mas nunca deixou de documentar os "horrores" da guerra. Primeiro, esteve no hospital Al Shifa, onde milhares de palestinos se refugiaram, e depois na cidade de Rafah, perto da fronteira com o Egito.