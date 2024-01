Israel está pronto para outra pausa humanitária em Gaza, em troca de reféns, diz presidente

O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse nesta terça-feira, 19, que o país está pronto para outra pausa humanitária do conflito em Gaza, em troca da libertação de reféns israelenses. Herzog afirmou que a responsabilidade, agora, está inteiramente com a liderança do Hamas. As declarações foram feitas em um encontro com embaixadores e representantes de mais de 80 países, segundo nota à imprensa do Governo de Israel. "É muito importante reiterarmos que não estamos lutando contra o povo de Gaza. Eles não são nossos inimigos. Estamos combatendo o Hamas, eles são o inimigo. E, a esse respeito, estamos tomando todas as medidas humanitárias possíveis, de acordo com o direito humanitário internacional", discursou Herzog.