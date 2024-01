Hyundai vende sua única fábrica na Rússia e deixa o país

Inaugurada em 2010, a fábrica da Hyundai em São Petersburgo havia encerrado suas operações em março de 2022, argumentando ter problemas com o fornecimento de componentes desde o início da guerra ucraniana, no final de fevereiro de 2022.

As vendas do fabricante sul-coreano caíram na Rússia, país onde vendeu 45.000 veículos em 2022, o que representa cerca de 75% menos do que no ano anterior, segundo dados da Associação Europeia de Negócios (AEB, na sigla em inglês).

Segundo a mesma fonte, a Hyundai vendeu apenas seis veículos em agosto na Rússia.

Desde o início da guerra na Ucrânia e da adoção de diferentes baterias de sanções econômicas contra Moscou por parte dos países ocidentais, vários grupos automobilísticos abandonaram o mercado russo - de Volkswagen e Toyota, no início deste ano, a Nissan e Renault, em 2022. Já os fabricantes chineses (Chery, Chang'an, Omoda...) aumentaram sua presença no mercado russo.

