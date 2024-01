Há 50 anos, o assassinato de Carrero Blanco marcou o início do fim do regime franquista

Em 20 de dezembro de 1973, há 50 anos, uma bomba do ETA matou Luis Carrero Blanco, almirante, chefe de Governo e herdeiro político do ditador espanhol Francisco Franco, no pior golpe sofrido por um regime em seus últimos dias. Carrero Blanco, que tinha 69 anos, seguia de uma missa para seu gabinete quando a organização separatista basca ETA explodiu dezenas de quilos de dinamite no subsolo em frente ao número 104 da rua Claudio Coello em Salamanca, bairro central de Madri. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nunca o regime franquista havia sofrido uma humilhação semelhante. O carro do presidente de Governo - um dodge preto - subiu mais de 20 metros antes de cair no quintal de um convento de jesuítas.

Isso fez com que o veículo desaparecesse da cena, o que levou os primeiros policiais a pensar que tratava-se de uma explosão de gás e não de um atentado, no qual também morreram o motorista o e guarda-costas do almirante. Curiosamente, José Miguel Beñarán, conhecido como Argala, um dos membros do comando do ETA que executou o assassinato na chamada "Operação Ogro", morreu cinco anos mais tarde na França em um atentado a bomba perpetrado pela extrema-direita. Quando morreu, Carrero Blanco estava há seis meses no cargo de presidente do Governo, mas antes havia sido vice-presidente por cinco anos, e era considerado "a eminência parda" de Francisco Franco, que o após um relatório que o desaconselhava a entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado de Hitler. Ambos já se conheciam desde um breve encontro em 1925 na guerra do Marrocos. De linhagem militar, Carrero Blanco combateu ao lado dos rebeldes durante a Guerra Civil (1936-1939). Seu irmão foi fuzilado pelos republicanos.

"Era a imagem de um homem nacional-católico ao máximo, um homem que poderia ter vivido no século XVI", disse o líder comunista espanhol Santiago Carrillo. Se a primeira página do jornal ABC daquela quinta-feira de inverno foi dedicada à "frutífera visita" à Espanha do então secretário de Estado americano, Henry Kissinger, que havia se reunido com Carrero Blanco na véspera, a do dia seguinte noticiava que o presidente do Governo havia sido "selvagemente assassinado". Vinte e quatro horas se passaram entre a ideia de que os Estados Unidos manteriam sua bênção ao regime franquista - imprecisa, para muitos historiadores - e o fim de uma era.

No funeral de Carrero Blanco, o público viu pela primeira vez o choro de um Franco muito velho e debilitado, que morreria menos de dois anos depois. O ditador nunca mais foi "o mesmo, sofreu um declínio físico e psicológico", lembrou o então ministro das Relações Exteriores, Laureano López Rodó, em um documentário da TVE. O impacto da morte de Carrero Blanco na história da Espanha é ainda objeto de debate, como demonstram os livros e a série documental "Matar o presidente", lançados por ocasião do 50º aniversário do atentado.