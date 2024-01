Gaza é o lugar 'mais perigoso do mundo' para uma criança, denuncia porta-voz do Unicef

A Faixa de Gaza é o lugar "mais perigoso do mundo" para uma criança, denunciou nesta terça-feira (19) um porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), após retornar do território palestino.

"Estou realmente furioso", declarou James Elder, em uma entrevista coletiva em Genebra, após passar quase duas semanas em Gaza.

"Estou furioso que aqueles que estão no poder ignorem os pesadelos humanitários deflagrados sobre um milhão de crianças", denunciou.