Ganhadora do Prêmio Nobel da Paz se recusa a participar de novo julgamento no Irã

O julgamento, o primeiro desde o anúncio do Prêmio Nobel, está relacionado às suas atividades na prisão, onde continua lutando contra o véu obrigatório e a pena de morte, segundo seus familiares.

Sua família teme que a ativista seja transferida para fora de Teerã para uma possível nova pena de prisão.

Mohammadi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz "por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e pela promoção dos direitos humanos e da liberdade para todos", foi repetidamente condenada e presa nos últimos 25 anos por seu compromisso contra a obrigação do véu para as mulheres e a pena de morte.

Presa 13 vezes, condenada cinco vezes a um total de 31 anos de prisão e 154 chibatadas, e novamente encarcerada desde 2021, ela é uma das principais figuras do movimento iraniano "Mulher, Vida, Liberdade".

Separada há anos do marido e dos filhos, que residem em Paris, Mohammadi não tem direito a ligações telefônicas "desde 29 de novembro", afirma sua família.

Até então, ela conseguia falar com parentes que viviam no Irã, garantindo que suas mensagens pudessem chegar rapidamente ao mundo exterior por meio de suas contas nas redes sociais.