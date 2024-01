G7 quer resposta 'firme' aos disparos de mísseis da Coreia do Norte

O ministros das Relações Exteriores do G7 pediram nesta terça-feira (19) uma "resposta internacional firme" aos disparos de mísseis da Coreia do Norte, que lançou na segunda-feira um míssil balístico de longo alcance.

"É necessária uma resposta internacional firme, rápida e unida, principalmente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ante as ações imprudentes da Coreia do Norte", asseguraram os ministros em um comunicado publicado pelo governo alemão.

Pyongyang lançou na segunda-feira um míssil balístico de longo alcance com capacidade de impactar todo o território dos Estados Unidos, o último de uma série de lançamentos recorrentes este ano, que registrou um número recorde.