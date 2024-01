Futebol mexicano tornará públicas decisões do VAR

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) anunciou nesta terça-feira (19) sua resolução de tornar públicas as decisões do VAR a partir do próximo Clausura-2024 da primeira divisão, que terá início no dia 12 de janeiro.

"Vamos tornar públicos os áudios do VAR a partir do próximo torneio com o objetivo de fortalecer a transparência das decisões de arbitragem", anunciou Juan Carlos Rodríguez, Comissário da FMF.

Esta decisão faz parte de uma série de ações contidas em um projeto denominado "Novo Modelo de Futebol Mexicano" que foi apresentado na Assembleia de Donos das 18 equipes que compõem a Liga MX.