Federação Internacional de Surfe propõe prescindir de torre de juízes para Jogos de 2024

A Federação Internacional de Surfe (ISA) propôs ao governo polinésio e ao comitê de organização dos Jogos de Paris 2024 abandonar a construção da controversa torre de juízes em Teahupo'o e julgar as competições com imagens captadas da costa, do mar e do ar.

"No dia 9 de dezembro, a ISA enviou ao governo polinésio e aos organizadores de Paris-2024 a proposta de realizar as provas olímpicas de surfe em Teahupo'o sem a necessidade de construir uma nova torre no recife", explicou a entidade em comunicado nesta terça-feira (19).

"A ISA propõe julgar as provas com imagens ao vivo da terra, da água e do ar por meio de drones", acrescentou.