Exército ucraniano sem novos recrutas para o 'front'

Depois de 22 meses, o Exército ucraniano enfrenta dificuldades para encontrar novos recrutas para lutar contras as forças russas no "front".

"A sociedade atual provavelmente foi enganada por alguns meios de comunicação, que afirmavam que está tudo bem (para o Exército ucraniano), que vencemos o inimigo e a vitória ocorrerá em um futuro próximo", lamenta o major.

"Mas a situação não é tão simples. O inimigo é muito forte e poderoso. Faremos todo o possível para contê-lo e vencê-lo", acrescenta.

Após o fracasso da contraofensiva ucraniana no "front" sul diante da sólida defesa russa, as tropas de Moscou retomaram a iniciativa desde o outono e estão atacando vários setores, em especial o leste.

Com mais recursos humanos e munições, o Exército russo avança lentamente no terreno - Kupiansk, Bakhmut, Avdiïvka, Marinka -, apesar das grandes baixas de homens e material.

No "front", os ucranianos lutam para defendê-lo, após dois anos de combates exaustivos, no calor de dois verões, a lama e a neve dos invernos e os bombardeios constantes sobre as trincheiras.

Alguns soldados, presentes desde o início em 24 de fevereiro de 2022, estão esgotados. Há dificuldades para substituir mortos e feridos, e os voluntários são raros.