Ex-senador envolvido em assassinato de presidente do Haiti pega prisão perpétua nos EUA

A Justiça dos Estados Unidos condenou, nesta terça-feira (19), à prisão perpétua um ex-senador haitiano acusado de conspirar com outras pessoas para assassinar o presidente haitiano Jovenel Moïse em 7 de julho de 2021, na capital da ilha, Porto Príncipe.

Joseph Joel John, de 52 anos, compareceu pela manhã a um tribunal federal de Miami, na Flórida, para ouvir a sentença.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vestido com um uniforme de presidiário marrom e algemado, se dirigiu ao tribunal em francês para explicar que não queria matar Moïse, mas fazer com que ele respondesse à Justiça haitiana por sua má gestão no comando do país.