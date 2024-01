Entra em vigor tratado para evitar dupla tributação entre EUA e Chile

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (19), a entrada em vigor do tratado fiscal com o Chile que evita a dupla tributação.

Em um momento em que os países competem pelo lítio, um metal importante para os smartphones e as baterias, muitas empresas americanas aumentaram sua presença no Chile, mas até agora eram submetidas a uma dupla tributação.

O tratado, aprovado por esmagadora maioria no Senado americano em junho, "reduzirá as barreiras fiscais aos investimentos transfronteiriços entre Estados Unidos e Chile", afirmou o Tesouro em um comunicado.